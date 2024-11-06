Пластиковая бусина в бронхах: врачи Владивостока спасли жизнь двухлетней девочке

В больнице Находки специалист выполнил ригидную бронхоскопию под общим наркозом. С помощью оптических щипцов инородное тело — пластиковую бусину — удалось извлечь из правого бронха. Операция длилась всего 20 минут, и сейчас девочка чувствует себя хорошо и полностью здорова.