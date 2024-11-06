Пластиковая бусина в бронхах: врачи Владивостока спасли жизнь двухлетней девочке

В Находке врачи-эндоскописты Краевой детской клинической больницы № 1 спасли двухлетнюю девочку. Ребенок внезапно проглотил пластиковую бусину, что вызвало сильный кашель и затруднение дыхания. Местные врачи быстро диагностировали проблему и запросили помощь специалистов из Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.
Понимая, что транспортировка могла бы спровоцировать смещение инородного предмета и привести к остановке дыхания, врачи приняли решение проводить операцию на месте. Заведующий отделением эндоскопии выехал в Находку с необходимым оборудованием.
В больнице Находки специалист выполнил ригидную бронхоскопию под общим наркозом. С помощью оптических щипцов инородное тело — пластиковую бусину — удалось извлечь из правого бронха. Операция длилась всего 20 минут, и сейчас девочка чувствует себя хорошо и полностью здорова.
Напомним, во Владивостоке врачи из городской клинической больницы № 2 провели операцию по спасению руки юной пациентки, которой стеклом были перерезаны сухожилия и нервы предплечья. Травма была критической, и без немедленного хирургического вмешательства девочка могла бы навсегда потерять подвижность руки.