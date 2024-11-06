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В Пермском крае детсад выплатит 370 тысяч рублей за незаконное увольнение

Сотрудник отказался заключать контракт в связи с изменением места работы и уменьшением оклада.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамске за защитой своих трудовых прав в суд обратилась учитель-логопед детского сада «Калейдоскоп». В декабре 2023 года ее уведомили об изменении определенных сторонами условий трудового договора.

В краевой госинспекции труда пояснили, сотруднице предложили изменение места работы и уменьшение оклада. Необходимость изменения существенных условий трудового договора работодатель мотивировал утверждением нового положения о системе оплаты труда.

В марте этого года трудовой договор с логопедом детсад прекратил вследствие ее отказа от продолжения работы в новых условиях.

После обращения женщины в суд было инициировано разбирательство. Суд не усмотрел наличие обоснованных служебной необходимостью изменений условий труда, которые повлекли внесения существенных изменений в условия трудового договора.

Сотрудника детсада восстановили на работе, с работодателя взыскали компенсации за время вынужденного прогула в размере около 330 тыс. руб. и моральный вред на 40 тыс. руб.