Врач сказала, что каждый двадцатый взрослый болеет сахарным диабетом в Минске

Главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня сказала, что каждый двадцатый взрослый болеет сахарным диабетом в Минске, пишет агентство «Минск-Новости».
— Каждый двадцатый взрослый житель столицы имеет сахарный диабет, — подчеркнула врач.
По словам специалиста, каждый год в Минске количество больных сахарным диабетом в среднем увеличивается на 7500 человек. Она также добавила, что в 2023 году в столице было зарегистрировано 80 тысяч диабетиков, при этом у 95% это был второй тип названного заболевания, то есть приобретенный.
Юреня обратила внимание на том, что чаще все это пенсионеры, заявив, что женщин в два раза больше, чем мужчин. Врач-эндокринолог пояснила, что главной причиной возникновения сахарного диабета считается метаболическое ожирение. По ее словам, окружность талии более 80 сантиметров у женщин и 102 сантиметров у мужчин может указывать на риск названного ожирения. Она отметила, что избыточная масса тела может спровоцировать повышенный уровень холестерина в крови, артериальную гипертензию, сахарный диабет.
Кстати, белорусские ученые внедрили новый способ лечения сахарного диабета.
Ранее ученый-генетик сказал, что сахарный диабет характерен для белорусов: «У пожилых людей частота сахарного диабета была гораздо выше».
Тем временем белорусские врачи назвали прогрессивные методы восстановления после инсульта.