Врач сказала, что каждый двадцатый взрослый болеет сахарным диабетом в Минске

Юреня обратила внимание на том, что чаще все это пенсионеры, заявив, что женщин в два раза больше, чем мужчин. Врач-эндокринолог пояснила, что главной причиной возникновения сахарного диабета считается метаболическое ожирение. По ее словам, окружность талии более 80 сантиметров у женщин и 102 сантиметров у мужчин может указывать на риск названного ожирения. Она отметила, что избыточная масса тела может спровоцировать повышенный уровень холестерина в крови, артериальную гипертензию, сахарный диабет.