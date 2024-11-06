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Врач сказала, что каждый двадцатый взрослый болеет сахарным диабетом в Минске

Эндокринолог сообщила об увеличении каждый год числа больных сахарным диабетом в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня сказала, что каждый двадцатый взрослый болеет сахарным диабетом в Минске, пишет агентство «Минск-Новости».

— Каждый двадцатый взрослый житель столицы имеет сахарный диабет, — подчеркнула врач.

По словам специалиста, каждый год в Минске количество больных сахарным диабетом в среднем увеличивается на 7500 человек. Она также добавила, что в 2023 году в столице было зарегистрировано 80 тысяч диабетиков, при этом у 95% это был второй тип названного заболевания, то есть приобретенный.

Юреня обратила внимание на том, что чаще все это пенсионеры, заявив, что женщин в два раза больше, чем мужчин. Врач-эндокринолог пояснила, что главной причиной возникновения сахарного диабета считается метаболическое ожирение. По ее словам, окружность талии более 80 сантиметров у женщин и 102 сантиметров у мужчин может указывать на риск названного ожирения. Она отметила, что избыточная масса тела может спровоцировать повышенный уровень холестерина в крови, артериальную гипертензию, сахарный диабет.

Кстати, белорусские ученые внедрили новый способ лечения сахарного диабета.

Ранее ученый-генетик сказал, что сахарный диабет характерен для белорусов: «У пожилых людей частота сахарного диабета была гораздо выше».

Тем временем белорусские врачи назвали прогрессивные методы восстановления после инсульта.