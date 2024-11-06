«Вид шикарный»: отпадные изменения в крупном районе Владивостока порадовали жителей

Во Владивостоке завершены работы по обновлению тротуара на улице Борисенко, 17. Здесь подрядная организация демонтировала поврежденное покрытие, установила новый бортовой камень, уложила асфальтобетонное покрытие и заасфальтировала примыкание к дороге, обеспечив комфорт и безопасность пешеходам, сообщает ИА PrimaMedia.
Еще один участок, где ведется благоустройство, находится на улице Русская. От дома № 68/1 до дома № 74 б восстановят бортовой камень и заменят асфальтобетонное покрытие, что улучшит условия для передвижения горожан.
Жители города оценили изменения в соцсетях:
«Шикарный вид»;
«Чистота и порядок везде»;
«Теперь так удобно с коляской там ходить».