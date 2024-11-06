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Гранатометчик из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Мужчину дома ждали жена и дети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Юрий Дырдов из поселка Усть-Ордынский героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Мужчина родился 8 января 1986. Окончил Усть-Ордынскую СОШ№ 1, поступил в Энергетический техникум Иркутска, а затем отправился в армию. После возвращения пробовал себя во многих профессиях. Отправился на вахту на север, трудился на базе по резке металла.

— На фронт Юрий Дырдов ушел по контракту 18 сентября 2023 года. Воевал в составе 114-й мотострелковой бригады. Рядовой, гранатометчик погиб 9 марта этого года на Авдеевском направлении, — рассказывает Геннадий Осодоев.

Дома мужчину остались ждать жена и две дочери.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске установили плиту с именами мужчин, героически погибших «за ленточкой».