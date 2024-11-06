Гранатометчик из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился 8 января 1986. Окончил Усть-Ордынскую СОШ№ 1, поступил в Энергетический техникум Иркутска, а затем отправился в армию. После возвращения пробовал себя во многих профессиях. Отправился на вахту на север, трудился на базе по резке металла.