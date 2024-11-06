Синоптики сказали о потеплении до +11 градусов в Беларуси 6 ноября, в среду, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать облачная погода, осадков не прогнозируется. Ветер будет западный, умеренных направлений. Температура воздуха в дневные часы составит от +6 до +11 градусов.
В Минске сохранится облачная погода и без осадков. Ветер окажется западный умеренный. В утренние часы температура воздуха составит от +6 до +8 градусов. Днем ожидается от +7 до +9 градусов. Вечером будет от +6 до +8 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси.
Кроме того, Рябов сказал про заморозки до −3 и тепло до +12 на неделе с 4 по 10 ноября в Беларуси.