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В конце недели в Самарской области прогнозируют потепление

К выходным в Самаре потеплеет до +5 градусов.

Сейчас в Олбани: +18° 6 м/с 68% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В Самаре установилась холодная погода, и даже днем температура воздуха держится ниже нуля. Но продержится она недолго, и уже к выходным синоптики прогнозируют потепление.

— 9 и 10 ноября днем температура воздуха составит 0…+5 градусов, — следует из прогноза Приволжского УГМС.

6, 7 и 8 ноября в Самарской области днем еще будут минусовые температуры, вероятен небольшой снег. Осадки возможны и в выходные, но небольшие и не по всей области. Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.