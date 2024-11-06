В конце недели в Самарской области прогнозируют потепление

6, 7 и 8 ноября в Самарской области днем еще будут минусовые температуры, вероятен небольшой снег. Осадки возможны и в выходные, но небольшие и не по всей области. Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.