Самым подорожавшим в Башкирии продуктом оказался картофель

В Башкирии вырос в цене ряд повседневных продуктов. Самым подорожавшим из них оказался картофель. Килограмм овоща, по данным Росстата, увеличился в стоимости с начала года на 10,09 рублей (+41,5%). Сейчас картофель можно купить в среднем за 34,41 рубль.