Самым подорожавшим в Башкирии продуктом оказался картофель

В Башкирии вырос в цене ряд повседневных продуктов. Самым подорожавшим из них оказался картофель. Килограмм овоща, по данным Росстата, увеличился в стоимости с начала года на 10,09 рублей (+41,5%). Сейчас картофель можно купить в среднем за 34,41 рубль.
Выросло в цене и сливочное масло. С начала года продукт стал дороже на 25%, или на 191,29 рубля. Килограмм масла теперь можно приобрести за 956,57 рублей.
Тройку рейтинга замыкает баранина. Мясо на прилавках магазинов можно найти за 736,19 рублей за килограмм, что на 17,3%, или 108,31 рубля, дороже, чем было в начале года.
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