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Стало известно оформление парков Новосибирска к Новому году

Начать украшать локации должны уже 12 ноября.

Стало известно, какие новогодние декорации появятся в парке «Арена» и Первомайском сквере к Новому году в Новосибирске. Перечень украшений появился на сайте госзакупок 5 ноября.

Напомним, власти ищут подрядчиков для оформления парков к празднику. На все работы хотят потратить около 1 800 000 рублей. Планируется, что декорирование локаций закончится 1 декабря.

Так, в Первомайском сквере установят светящиеся коридоры. Их украсят искусственными елками, еловыми веточками, новогодними шарами и гирляндами.

Также в сквере поставят арки-снежинки, а деревья украсят гирляндами. Еще на территории будут сверкать шары.

Парк «Арена» тоже украсят светящимися шарами и елкой. Также там установят фотозону с подиумом «Новосибирск — родина снежных баб». Она будет состоять из фигуры снежной бабы и букв «Родина снежных баб НСК», которые будут светиться.

Ранее мы писали, что в Новосибирске подорожают живые ели к Новому году.

Арина ВЛАСЕНКО.