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Пермский край присоединился к Неделе сохранения душевного комфорта

Главным нарушителем душевного комфорта является стресс.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав России с 4 по 10 ноября объявил проведение Недели сохранения душевного комфорта. Главным нарушителем душевного комфорта является стресс — это ответ организма на нервно-психические перегрузки.

Эксперты утверждают, душевный комфорт — это умение радоваться каждому дню, способность к преодолению трудностей и переживаний. Тревога, так или иначе, присутствует в жизни современного человека. У каждого из нас бывают стрессовые моменты и ситуации, вызывающие беспокойство. Чтобы не допустить развития негативных последствий для психического здоровья и равновесия, нужно учиться контролировать стресс.

Стресс имеет несколько стадий: возникновение тревоги в ответ на стрессовую ситуацию, удержание тревоги на некоторое время, истощение. Третья стадия может перейти в болезнь, тревога станет патологической.

Постоянная тревога является причиной развития различных хронических заболеваний: артериальной гипертонии, диабета, бронхиальной астмы, кожных заболеваний, заболеваний суставов, желудочно-кишечного тракта.

Есть несколько простых правил для преодоления чувства тревожности. Самый простой совет — физические действия. Это могут быть приседания, быстрая ходьба по лестнице вверх-вниз, легкий бег. Очень важно хорошо высыпаться. Взрослому человеку в среднем необходимо 7−8 часов сна в сутки.

Специалисты советуют употреблять для снятия стресса горький шоколад, орехи, бананы и имбирь. Завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха и переключения мыслей. Также необходимо избавиться от вредных привычек, они только усиливают стресс.

Возвращают душевный комфорт различные хобби. Полезны релаксационные техники, медитация. Помогают ограничение потребления негативной информации в интернете и СМИ, а также обращение за помощью к специалисту.

В Пермском крае с прошлого года организовали работу 30 кабинетов медико-психологического консультирования в 28 медицинских учреждениях. В них медицинские психологи работают в одной команде с врачами общей практики. Вместе они помогают пациентам сохранять психическое здоровье.

Оценив ситуацию и проведя скрининг, психолог при необходимости может направить пациента за помощью к узким специалистам — неврологу, психотерапевту и другим.

Психологическая помощь жителям Пермского края доступна по полису ОМС. График работы кабинетов размещен на информационных стендах медицинских организаций.

Для жителей Перми специалисты-психологи проводят приемы в ГКП, ГКП № 2, ГКП № 4, ГКП № 5, ГП № 7, а также в ГКБ № 3, ГБ Архангела Михаила, ГКБ им. Гринберга и Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.

В Пермском крае кабинеты медико-психологического консультирования можно посетить в Губахинском отделении ГКБ № 4, Городской больнице Лысьвенского округа, Пермской ЦРБ, Чусовской больнице им. Любимова, Краевой больнице им. Вагнера в Березниках, Чайковской ЦГБ.

Бесплатную консультацию медицинского психолога в окружной больнице также могут получить жители Коми-Пермяцкого округа, Верещагинского, Кунгурского, Нытвенского, Осинского, Очерского, Суксунского и Чернушинского округов.

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