Пермский край присоединился к Неделе сохранения душевного комфорта

Минздрав России с 4 по 10 ноября объявил проведение Недели сохранения душевного комфорта. Главным нарушителем душевного комфорта является стресс — это ответ организма на нервно-психические перегрузки.
Эксперты утверждают, душевный комфорт — это умение радоваться каждому дню, способность к преодолению трудностей и переживаний. Тревога, так или иначе, присутствует в жизни современного человека. У каждого из нас бывают стрессовые моменты и ситуации, вызывающие беспокойство. Чтобы не допустить развития негативных последствий для психического здоровья и равновесия, нужно учиться контролировать стресс.
Стресс имеет несколько стадий: возникновение тревоги в ответ на стрессовую ситуацию, удержание тревоги на некоторое время, истощение. Третья стадия может перейти в болезнь, тревога станет патологической.
Постоянная тревога является причиной развития различных хронических заболеваний: артериальной гипертонии, диабета, бронхиальной астмы, кожных заболеваний, заболеваний суставов, желудочно-кишечного тракта.
Специалисты советуют употреблять для снятия стресса горький шоколад, орехи, бананы и имбирь. Завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха и переключения мыслей. Также необходимо избавиться от вредных привычек, они только усиливают стресс.
Возвращают душевный комфорт различные хобби. Полезны релаксационные техники, медитация. Помогают ограничение потребления негативной информации в интернете и СМИ, а также обращение за помощью к специалисту.
В Пермском крае с прошлого года организовали работу 30 кабинетов медико-психологического консультирования в 28 медицинских учреждениях. В них медицинские психологи работают в одной команде с врачами общей практики. Вместе они помогают пациентам сохранять психическое здоровье.
Оценив ситуацию и проведя скрининг, психолог при необходимости может направить пациента за помощью к узким специалистам — неврологу, психотерапевту и другим.
Психологическая помощь жителям Пермского края доступна по полису ОМС. График работы кабинетов размещен на информационных стендах медицинских организаций.
Для жителей Перми специалисты-психологи проводят приемы в ГКП, ГКП № 2, ГКП № 4, ГКП № 5, ГП № 7, а также в ГКБ № 3, ГБ Архангела Михаила, ГКБ им. Гринберга и Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.
В Пермском крае кабинеты медико-психологического консультирования можно посетить в Губахинском отделении ГКБ № 4, Городской больнице Лысьвенского округа, Пермской ЦРБ, Чусовской больнице им. Любимова, Краевой больнице им. Вагнера в Березниках, Чайковской ЦГБ.
Бесплатную консультацию медицинского психолога в окружной больнице также могут получить жители Коми-Пермяцкого округа, Верещагинского, Кунгурского, Нытвенского, Осинского, Очерского, Суксунского и Чернушинского округов.