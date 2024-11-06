Пермский край присоединился к Неделе сохранения душевного комфорта

Эксперты утверждают, душевный комфорт — это умение радоваться каждому дню, способность к преодолению трудностей и переживаний. Тревога, так или иначе, присутствует в жизни современного человека. У каждого из нас бывают стрессовые моменты и ситуации, вызывающие беспокойство. Чтобы не допустить развития негативных последствий для психического здоровья и равновесия, нужно учиться контролировать стресс.