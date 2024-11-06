Омский роддом № 2 реорганизуют

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили об объединении двух лечебных учреждений — роддома № 2 и городской больницы № 3.
Напомним, роддом № 2 был закрыт в сентябре, все это время сотрудники находились в административных отпусках. Ранее в минздраве сообщали, что закрытие роддома — временная мера, связанная с тем, что в здании необходимо привести в порядок инженерные системы.
Теперь, по всей видимости, планы изменились. Как говорится в сообщении минздрава, для получения стационарной помощи омички будут направляться в Клинический родильный дом № 6, Городской клинический перинатальный центр и Перинатальный центр ОКБ. Женская консультация будет работать по-прежнему — по месту жительства пациенток.
Как считают в минздраве, при реорганизации были учтены интересы как женщин, так и новорожденных. Также объединение двух учреждений, по мнению чиновников, создает новые возможности для профилактики и лечения бесплодия. Омички смогут пройти необходимые исследования и получить консультацию узких специалистов. Также здесь будет создано отделение профилактики, где жители региона, как женщины, так и мужчины репродуктивного возраста, смогут получить консультацию, выявить и вылечить заболевания, препятствующие наступлению беременности.
Добавим, что по такому же принципу в региональном минздраве планируют объединить еще два учреждения — роддом № 4 и БСМП № 2. Медицинскому персоналу будет предложено трудоустроиться в другие медучреждения.