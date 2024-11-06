Омский роддом № 2 реорганизуют

Как считают в минздраве, при реорганизации были учтены интересы как женщин, так и новорожденных. Также объединение двух учреждений, по мнению чиновников, создает новые возможности для профилактики и лечения бесплодия. Омички смогут пройти необходимые исследования и получить консультацию узких специалистов. Также здесь будет создано отделение профилактики, где жители региона, как женщины, так и мужчины репродуктивного возраста, смогут получить консультацию, выявить и вылечить заболевания, препятствующие наступлению беременности.