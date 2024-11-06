Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МНС сказало про изменения в уплате транспортного налога в Беларуси в 2025 году

Что может измениться в уплате транспортного налога в Беларуси в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

МНС сказало про изменения в уплате транспортного налога в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, пишет БелТА.

Он сказал, что изменения коснутся владельцев автомобилей премиального класса, с года выпуска которых прошло не менее трех лет. Речь идет про весь модельный ряд Bugatti, Ferrari, Lamborghini, некоторые модели Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz (подробнее — здесь). Ковалевский напомнил, что в отношении указанных авто транспортный налог исчисляется по увеличенным в десять раз ставкам.

— Повышенный транспортный налог введен в 2024 году. Но поскольку граждане, в отличие от организаций, платят налоги по завершении года, то налогообложение повышенным транспортным налогом будет работать впервые только в 2025 году, — пояснил представитель МНС Беларуси.

Он добавил, что, согласно расчетам ведомства, указанная норма затронет более 1000 владельцев авто. Ковалевский уточнил, что сейчас рассматривается внесение изменений в законодательство. Предполагается указывать не только марки и модели автомобилей, но также и количество лет с момента выпуска машины. Специалист сказал, сегодня критерий составляет три года.

— Но планируется, если нормы будут одобрены и приняты, большая градация, поскольку мы понимаем, что определенный премиальный класс со временем только дорожает, а не дешевеет.

Представитель МНС отметил, что указанные изменения затронут транспортного налога за 2025 год, который нужно будет уплатить в 2026 году.

Ранее «Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси.

Тем временем в Беларуси новые правила для работы такси начали действовать с 1 ноября.

А еще назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2024: заместителя по животноводству ищут на зарплату 6 тысяч, геодезисту дадут до 7000, а директору обойной компании — до 8 тысяч.