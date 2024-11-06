МНС сказало про изменения в уплате транспортного налога в Беларуси в 2025 году

Он сказал, что изменения коснутся владельцев автомобилей премиального класса, с года выпуска которых прошло не менее трех лет. Речь идет про весь модельный ряд Bugatti, Ferrari, Lamborghini, некоторые модели Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz (подробнее — здесь). Ковалевский напомнил, что в отношении указанных авто транспортный налог исчисляется по увеличенным в десять раз ставкам.