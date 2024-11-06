Волгоградскую область ждет резкое потепление после метели

При этом в регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия: в некоторых районах пройдут снег, мокрый снег, а к 8 ноября осадки преимущественно в виде дождя.
Самая холодная ночь на этой неделе уже миновала — 6 ноября на части территории Волгоградской области температура опускалась до −7 градусов.
Синоптики прогнозируют еще сильный ветер, который утихнет к 8 ноября, а также туман, гололед, гололедно-изморозевые явления.
Напомним, накануне в Волгоградской области бушевал штормовой ветер, который сорвал фасад одного из домов в городе-герое. Но североатлантический циклон «Мартина» уже покидает регион.