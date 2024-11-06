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Волгоградскую область ждет резкое потепление после метели

В Волгоградской области уже до конца рабочей недели потеплеет до +9 градусов. Такой прогноз выдали в региональном ЦГМС, сообщает V102.RU.

Сейчас в Олбани: +18° 6 м/с 68% 754 мм рт. ст. +12°

При этом в регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия: в некоторых районах пройдут снег, мокрый снег, а к 8 ноября осадки преимущественно в виде дождя.

Самая холодная ночь на этой неделе уже миновала — 6 ноября на части территории Волгоградской области температура опускалась до −7 градусов.

Синоптики прогнозируют еще сильный ветер, который утихнет к 8 ноября, а также туман, гололед, гололедно-изморозевые явления.

Напомним, накануне в Волгоградской области бушевал штормовой ветер, который сорвал фасад одного из домов в городе-герое. Но североатлантический циклон «Мартина» уже покидает регион.