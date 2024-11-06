Что такое эмоциональное выгорание и почему важно бороться с этим состоянием — советы психолога

Иногда причина выгорания кроется в самой работе. Если есть возможность, рассмотрите вариант изменения должностных обязанностей или даже перехода на другую должность, более соответствующую вашим интересам и способностям. В случаях, когда это невозможно, попробуйте найти в своей текущей работе элементы, которые вам интересны, и сосредоточьтесь на них.