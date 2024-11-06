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Во Владивостоке восстановили аварийную стену, обрушившуюся на автомобили

Новую подпорную стену на Светланской возвели из конструктивных блоков.

Источник: Администрация Владивостока

На Светланской, 19, во Владивостоке специалисты возвели новую подпорную стену взамен аварийной, обрушившейся в конце лета на припаркованные автомобили. По заказу администрации города подрядчик сделал ее из конструктивных блоков КПБ. Протяженность современной и безопасной конструкции составляет 47 метров, а высота — до 6,5 метра.

«Работы были выполнены оперативно. Новая подпорная стена соответствует необходимым требованиям безопасности», — отметили в управлении содержания жилищного фонда.

«КП — Владивосток» ранее подробно рассказывала, что под завалами рухнувшей в августе конструкции оказались семь машин. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. Глава города Константин Шестаков поручил восстановить подпорную стену в этом году. Мэрия оперативно нашла подрядчика, работы удалось завершить в срок. Кстати, старые тяжелые бетонные плиты заменили новыми, выполненными в «природном» стиле. Дизайн плит напоминает камни, выглядит современно и органично вписывается в ландшафт, особенно учитывая, что рядом расположена скала.

Напомним, аварийную подпорную стену ранее восстановили и на проспекте Красного Знамени, 38. Подрядчик выполнил масштабные земельные работы на местности и полностью заменил 50-метровую конструкцию. А чтобы новый объект не размывало водой, специалисты установили дренажную систему.

Новые подпорные стены в этом году возвели также на Партизанском проспекте, 22а, и Леонова, 64. Часть разрушенной конструкции заменили на Днепровской. На финишной прямой работы по строительству подпорной стены на Светланской, 131. Специалисты заканчивают с устройством нового сооружения из габионов, а затем приступят к асфальтированию территории.