Во Владивостоке восстановили аварийную стену, обрушившуюся на автомобили

«КП — Владивосток» ранее подробно рассказывала, что под завалами рухнувшей в августе конструкции оказались семь машин. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. Глава города Константин Шестаков поручил восстановить подпорную стену в этом году. Мэрия оперативно нашла подрядчика, работы удалось завершить в срок. Кстати, старые тяжелые бетонные плиты заменили новыми, выполненными в «природном» стиле. Дизайн плит напоминает камни, выглядит современно и органично вписывается в ландшафт, особенно учитывая, что рядом расположена скала.