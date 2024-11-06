Белорусский онколог сказал о развитии рака и сахарного диабета из-за вейпов

По его словам, в 2018 году проводилось большое эпидемиологическое исследование, качающееся электронных сигарет. Он уточнил, что в него вошли 22 000 курильщиков вейпов, результаты сравнивались с теми, кто не курит. Онколог заметил, что выяснилось, что влияние электронных сигарет не менее вредно, однако оно отличается от курения обычного табака.