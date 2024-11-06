Белорусский онколог сказал о развитии рака и сахарного диабета из-за вейпов

Заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Красный сказал о развитии рака, сахарного диабета и других болезней из-за курения вейпов, сообщает БелТА.
По его словам, в 2018 году проводилось большое эпидемиологическое исследование, качающееся электронных сигарет. Он уточнил, что в него вошли 22 000 курильщиков вейпов, результаты сравнивались с теми, кто не курит. Онколог заметил, что выяснилось, что влияние электронных сигарет не менее вредно, однако оно отличается от курения обычного табака.
— Дело в том, что здесь действительно никотин более очищенный, но тем не менее было доказано значительное увеличение частоты рака легкого, дыхательных путей, рака пищевода, рака желудка, — пояснил онколог.
Замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова обратил внимание на то, что при курении вейпов отмечается влияние на частоту сахарного диабета. Это связано с тем, в состав смеси входят полисахариды. Специалист добавляет, что в смесях также большое количество ароматизаторов и этиленгликоль. Они могут спровоцировать развитие тяжелого заболевания. Речь идет про обструктивную болезнь легких.
Красный заявил, что Всемирная организация здравоохранения уже в ближайшее время намерена подготовить документ, где будут рекомендации по отказу от курения.
— Прежде всего это запрет продажи смесей и электронных сигарет лицам младше 21 года. Потому что наиболее пагубные, катастрофические последствия у тех, кто начинает курить с 18 лет и раньше, — подчеркнул онколог.
Тем временем врач сказала, что каждый двадцатый взрослый болеет сахарным диабетом в Минске.
Ранее врач сообщила, что 15% белорусских старшеклассников курят вейпы.
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