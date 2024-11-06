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В Воронеже продлили маршрут автобуса № 74

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже с 7 по 30 ноября будет продлен маршрут автобуса № 74 до остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6», сообщается на сайте Единый оператор городских пассажирских перевозок.

Ранее автобусы № 74 следовали от железнодорожного вокзала «Воронеж-1» до остановки «ВРТТЗ» и обратно.

Новый маршрут будет следовать от остановки на 9 Января, дом 300Б, проходя по улицам 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии, Беговой, Владимира Невского, бульвару Победы, улицам Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, улицам Феоктистова, Мира, площади Генерала Черняховского до вокзала.