Воздух в Краснодаре прогреется до +11 градусов 6 ноября

«Сегодня метеорологические условия на территории Краснодарского края будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на юг Зауралья. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», — написал Леус в своем телеграм-канале.