Воздух в Краснодаре прогреется до +11 градусов 6 ноября

После утренних заморозков температура воздуха в Краснодаре начет расти. Об этом сообщает ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня метеорологические условия на территории Краснодарского края будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на юг Зауралья. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», — написал Леус в своем телеграм-канале.
Днем 6 ноября столбики термометров в краевой столице поднимутся до +9…+11 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 5−10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
По прогнозу на 7 ноября в Краснодаре дождей не будет. В городе станет еще теплее, температура воздуха составит +13…+15 градусов.