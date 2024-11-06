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Куда в Уфе можно обратиться по поводу уборки снега

Куда в Уфе можно обратиться по поводу уборки снега.

Сейчас в Олбани: +18° 6 м/с 68% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: Башинформ

На Уфу ночью и утром 6 ноября обрушился снегопад. Ранее Башинформ информировал о том, что город сковали десятибалльные пробки. Между тем, по данным пресс-службы администрации Уфы, на уборку улиц и дворов вышли 397 единиц техники.

«В соответствии с погодными условиями городские коммунальные и жилищные службы в круглосуточном режиме убирают территории. Основное внимание уделено расчистке улично-дорожной сети, вначале — главным магистралям, а затем второстепенным дорогам. Ведется обработка противогололедными материалами мостов и путепроводов, сложных участков дорог — за сутки использовано 246 тонн».

роинформировали в администрации.

В ночь на 6 ноября и в дневную смены на уборке улиц Уфы всего были задействованы 306 единиц коммунальной техники и 302 сотрудника. На дворовых территориях работает 91 единица техники и 842 дворника.

В мэрии напомнили, что оставить заявку на уборку снега можно на интерактивной карте «Уфа снежная». Также действует ситуационный центр на базе ЕДДС Уфы, куда можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ: +7 (347) 277−09−11.

По поводу расчистки снега, если дом и территорию двора обслуживает УЖХ района:

— УЖХ Дёмского района: +7 (347) 281−22−30;

— УЖХ Калининского района: +7 (347) 238−65−11;

— УК Ленинского района: +7 (347) 286−51−74;

— УЖХ Октябрьского района: +7 (347) 235−66−95, +7 (347) 292−73−00 (многоканальный);

— УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (347) 286−00−90;

— УЖХ Советского района: +7 (347) 200−23−36, +7 (347) 225−02−40 (многоканальный);

— Диспетчерская Управления жилищного хозяйства Уфы: +7 (347) 235−48−00, +7 (347) 235−95−35.

По уборке и содержанию дорог, мостов и путепроводов:

— Управление коммунального хозяйства и благоустройства: +7 (347) 251−38−11.

ЖКХ