Куда в Уфе можно обратиться по поводу уборки снега.

В мэрии напомнили, что оставить заявку на уборку снега можно на интерактивной карте «Уфа снежная». Также действует ситуационный центр на базе ЕДДС Уфы, куда можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ: +7 (347) 277−09−11 .