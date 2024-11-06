Куда в Уфе можно обратиться по поводу уборки снега.

На Уфу ночью и утром 6 ноября обрушился снегопад. Ранее Башинформ информировал о том, что город сковали десятибалльные пробки. Между тем, по данным пресс-службы администрации Уфы, на уборку улиц и дворов вышли 397 единиц техники.
«В соответствии с погодными условиями городские коммунальные и жилищные службы в круглосуточном режиме убирают территории. Основное внимание уделено расчистке улично-дорожной сети, вначале — главным магистралям, а затем второстепенным дорогам. Ведется обработка противогололедными материалами мостов и путепроводов, сложных участков дорог — за сутки использовано 246 тонн».
В ночь на 6 ноября и в дневную смены на уборке улиц Уфы всего были задействованы 306 единиц коммунальной техники и 302 сотрудника. На дворовых территориях работает 91 единица техники и 842 дворника.
В мэрии напомнили, что оставить заявку на уборку снега можно на интерактивной карте «Уфа снежная». Также действует ситуационный центр на базе ЕДДС Уфы, куда можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ:
По поводу расчистки снега, если дом и территорию двора обслуживает УЖХ района:
— УЖХ Дёмского района:
— УЖХ Калининского района:
— УК Ленинского района:
— УЖХ Октябрьского района:
— УЖХ Орджоникидзевского района:
— УЖХ Советского района:
— Диспетчерская Управления жилищного хозяйства Уфы:
По уборке и содержанию дорог, мостов и путепроводов:
— Управление коммунального хозяйства и благоустройства: