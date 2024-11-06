В Казахстане появится новый вид обследований девушек-подростков

Она отметила, что для раннего выявления риска инвалидизаций, заболеваний у новорожденных и детей до шести лет проводится четыре вида скрининга: неонатальный, аудиологический, офтальмологический, психофизический.
«Вместе с тем с 2025 года будет внедрен скрининг девушек подростков в возрасте от 16−17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии. Ежегодно порядка 4,5 млн детей охватываются профилактическими осмотрами. В целях раннего вмешательства и профилактики инвалидизации детей при организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения. С 2022 года функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии», — сказала Акмарал Альназарова.
По ее словам, за последние пять лет структура инвалидности взрослого населения остается неизменной. На первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором — злокачественные новообразования, на третьем — психические заболевания.
«С 2025 года вводится новая модель оценки системы качества первичной медико-санитарной помощи по раннему выявлению и профилактике осложнений хронических неинфекционных заболеваний, что позволит снизить инвалидизацию. В целях снижения заболеваемости острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфаркта миокарда со следующего года всем застрахованным гражданам вводится амбулаторная коронарография и УЗИ брахиоцефальных сосудов», — озвучила Акмарал Альназарова.
Министр отметила, что планируется реализация пилотных проектов по централизации и автоматизации врачебно-консультативной комиссии.
«Также в министерство науки и высшего образования направлен на рассмотрение научно-технический проект по изучению причин развития нервно-психических заболеваний на 2025−2027 годы. Реализация научно-технического проекта позволит выявить причины и принять меры профилактики нервно-психических заболеваний», — резюмировала Акмарал Альназарова.