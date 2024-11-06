В Казахстане появится новый вид обследований девушек-подростков

«Вместе с тем с 2025 года будет внедрен скрининг девушек подростков в возрасте от 16−17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии. Ежегодно порядка 4,5 млн детей охватываются профилактическими осмотрами. В целях раннего вмешательства и профилактики инвалидизации детей при организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения. С 2022 года функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии», — сказала Акмарал Альназарова.