В Самаре из-за Парада Памяти 7 ноября перекроют дороги, автобусы пустят в объезд

В четверг, 7 ноября 2024 года, в Самаре состоится Парад Памяти. По традиции торжественное шествие пройдет на площади Куйбышева. На это время на дорогах города будут действовать изменения: некоторые участки перекроют, а автобусы проедут по другим маршрутам. Рассказываем, какие дороги перекроют в Самаре в день Парада Памяти 7 ноября 2024 года и как будет ходить общественный транспорт.
Парад Памяти 7 ноября 2024 в Самаре: какие дороги перекроют
В первую очередь будет закрыт въезд на площадь Куйбышева со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской. Ограничение продлится до 23.59 14 ноября. Такой долгий срок связан с проведением самого парада, а также выставки военной техники и трофейного оружия.
7 ноября с 08.00 до 22.00 будет перекрыт проезд по улицам: Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), Красноармейской (от Чапаевской до Самарской), Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской), Вилоновской (от Чапаевской до Галактионовской), Молодогвардейской (на пересечении с улицей Красноармейской и от пересечения с улицей Вилоновской до улицы Ульяновской). На этих участках также будет запрещена стоянка и остановка транспорта.
6 ноября с 14.00 до 20.00 нельзя будет проехать по улице Чапаевской (участок от Красноармейской до Вилоновской) и улице Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской). Кроме того, здесь запретят остановку транспорта до 23.59 14 ноября.
Запрет на стоянку автомобилей также будет действовать с 18.00 6 ноября до 22.00 7 ноября по улицам Красноармейской от Фрунзе до Галактионовской, Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской, Молодогвардейской на пересечении с Красноармейской, Молодогвардейской от пересечения с Вилоновской до Ульяновской.
На самой площади Куйбышева (со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской) нельзя будет ставить транспорт на стоянку до 23.59 14 ноября.
Парад Памяти 7 ноября 2024 в Самаре: как будет ходить транспорт.
В день проведения Парада Памяти в Самаре изменят движение транспорта. Временные изменения коснутся автобусов № 24, 34, 80 и 226. Они будут следовать по скорректированным схемам с 08.00 до 22.00 7 ноября, а также с 14.00 до 20.00 6 ноября.