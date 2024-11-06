В Самаре из-за Парада Памяти 7 ноября перекроют дороги, автобусы пустят в объезд

7 ноября с 08.00 до 22.00 будет перекрыт проезд по улицам: Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), Красноармейской (от Чапаевской до Самарской), Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской), Вилоновской (от Чапаевской до Галактионовской), Молодогвардейской (на пересечении с улицей Красноармейской и от пересечения с улицей Вилоновской до улицы Ульяновской). На этих участках также будет запрещена стоянка и остановка транспорта.