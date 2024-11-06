Новосибирцев напугали спутники, запущенные с космодрома Восточный — они приняли их за НЛО

— Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока «Фрегат», который был запущен ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, — пишет АСТ-54 со ссылкой на космическое ведомство.