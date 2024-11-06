Новосибирцев напугали спутники, запущенные с космодрома Восточный — они приняли их за НЛО

Информацию о загадочном природном явлении опубликовал телеграм-канал АСТ-54.
— Страшно! Очень страшно! Мы не знаем, что это такое, — говорит местная жительница, ставшая героиней размещенного в сети видеоролика.
Администратор канала добавил, что сразу несколько подписчиков написали, что видели какое-то аномальное явление в небе на юге Новосибирской области. Заметили необычные летающие объекты и горожане:
— По небу над городом летели непонятные огоньки, ровно в линию, друг за другом, штук 30−40. Сначала похоже на звёзды или спутники, но всё-таки летели намного ниже! Жутковато было.
Как пояснили чуть позже в Роскосмосе, в ночь с 5 на 6 ноября Россия вывела на орбиту рекордное количество спутников.
— Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока «Фрегат», который был запущен ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, — пишет АСТ-54 со ссылкой на космическое ведомство.
Ранее «Прецедент» писал: сильная магнитная буря обрушится на Новосибирск 6 ноября.
Екатерина СОСНИНА.