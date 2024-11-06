Авиакомпании изменят правила рассадки пассажиров в самолете

В министерстве хотят закрепить правило, по которому авиакомпании будут обязаны сажать в самолете взрослых с детьми до 14 лет на соседние кресла. Исключение могут сделать только для случаев, когда к моменту регистрации пассажиров с детьми на борту не осталось парных свободных мест.