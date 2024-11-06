Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпании изменят правила рассадки пассажиров в самолете

Нововведение лишит перевозчиков права продавать места на борту.

Минтранс намерен ужесточить правила рассадки пассажиров в самолете. Это лишит перевозчиков возможности продавать места на борту.

В министерстве хотят закрепить правило, по которому авиакомпании будут обязаны сажать в самолете взрослых с детьми до 14 лет на соседние кресла. Исключение могут сделать только для случаев, когда к моменту регистрации пассажиров с детьми на борту не осталось парных свободных мест.

Сейчас такие правила носят рекомендательный характер и касаются только перевозки пассажиров с детьми до 12 лет.

Участники рынка считают новые правила лишними и опасаются, что лоукостеры потеряют до 30% дохода от продажи мест в самолете. Там заявляют, что подростки зачастую сами хотят сидеть отдельно от родителей. В авиаотрасли также напоминают, что с 12 лет дети могут летать без сопровождения взрослых.

Предложение Минтранса может повысить стоимость авиабилетов, предупреждают перевозчики.

По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Ильи Зотова, Минтранс выдвинул разумное требование. В комментарии «Ъ» он напомнил, что было немало случаев домогательств к детям и других инцидентов во время полета.