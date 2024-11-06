Полиция забрала львенка из магазина в хуторе под Ростовом

Согласно опубликованной информации, в дежурную часть сообщили о том, что в один из магазинов Мясниковского района зашел львенок. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что зверю нет и двух месяцев. Они передали малыша в руки сотрудников Ростовского зоопарка.