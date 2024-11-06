Полиция забрала львенка из магазина в хуторе под Ростовом

Под Ростовом полиция забрала львенка из магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, в дежурную часть сообщили о том, что в один из магазинов Мясниковского района зашел львенок. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что зверю нет и двух месяцев. Они передали малыша в руки сотрудников Ростовского зоопарка.
— Там специалисты приняли решение отвезти малыша в другой зоопарк, где есть возможность обеспечить для него оптимальные условия, а также ветеринарное наблюдение, — говорится в сообщении ведомства.