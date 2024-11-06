Жители Татарстана могут уплатить налоги не только за себя — провести платеж можно и за своих близких. Об этом в рамках брифинга напомнил руководитель управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.
Как пояснил спикер, при уплате налога за другого человека подтверждать родственные связи не потребуется. Сделать это можно без предъявления каких-либо документов. Оплата проводится через платежные терминалы, банки, отделения почты или с помощью индекса документа, который указан в налоговом уведомлении.
Срок уплаты налогов — до 2 декабря 2024 года. В текущем году татарстанцы должны уплатить 9,6 млрд рублей имущественных налогов.