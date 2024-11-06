На улице Баумана в Казани музыкантам запретят шуметь

В Казани на улице Баумана, места для музыкальных перформансов классифицировали по трем категориям в зависимости от допустимого уровня звукового воздействия. Соответствующий документ появился в официальном сборнике городской администрации, сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на культурное ведомство. Введенные меры призваны упорядочить выступления и обеспечить приемлемый уровень шума для гуляющих по улице Баумана.
Согласно принятому постановлению, места для выступлений распределены на три категории:
1. Для мероприятий с уровнем шума до 90 дБ (разрешается использование звукоусиливающей техники).
2. Для выступлений с уровнем звука до 60 дБ (разрешены портативные колонки или комбоусилители).
3. Для выступлений без применения звукоусиливающего оборудования.
Это постановление направлено, прежде всего, на упорядочение процессов и культурное развитие улицы Баумана. В мэрии подчеркнули, что данный подход не ограничивает деятельность артистов, но способствует организации порядка и распределению уровня шума, создавая комфортные условия для посетителей центральной пешеходной улицы города.