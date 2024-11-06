На улице Баумана в Казани музыкантам запретят шуметь

В Казани на улице Баумана, места для музыкальных перформансов классифицировали по трем категориям в зависимости от допустимого уровня звукового воздействия. Соответствующий документ появился в официальном сборнике городской администрации, сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на культурное ведомство. Введенные меры призваны упорядочить выступления и обеспечить приемлемый уровень шума для гуляющих по улице Баумана.