Омские хлеборобы собрали почти 4 млн тонн зерна в этом году

Помимо этого, аграрии практически завершили уборку масличных культур. Сейчас обмолот масличных культур проведет на 372, 2 тыс. гектара посевной площади, что составляет почти 90% от всего плана. Рабочие намолотили 447 тыс. тонн семян в первоначальном весе. Показатель урожайности составил 12 ц/га.