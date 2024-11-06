Омские хлеборобы собрали почти 4 млн тонн зерна в этом году

В Омской области завершилась уборочная кампания. В этом году аграрии собрали 4 млн тонн зерна с 2 млн гектаров посевной площади. Об итогах уборочной кампании рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Хлеборобы завершили также уборку льна-долгунца. Общая площадь посевов составила 4,7 тыс. гектаров.
Картофеля всего собрали 162 тыс. тонн. Показатель урожайности в этом году составил 284,5 ц/га.
На 100% выполнили план по уборке овощей в сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах. Всего собрали 69,1 тыс. тонн, а показатель урожайности составил 385,2 ц/га.
Помимо этого, аграрии практически завершили уборку масличных культур. Сейчас обмолот масличных культур проведет на 372, 2 тыс. гектара посевной площади, что составляет почти 90% от всего плана. Рабочие намолотили 447 тыс. тонн семян в первоначальном весе. Показатель урожайности составил 12 ц/га.