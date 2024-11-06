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Водителей в Челябинской области предупредили об опасных коровах на трассе М-5

В Челябинской области борьба с гололедом привела на трассу М-5 коров.

Источник: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области дорожники предупредили автомобилистов о неожиданной угрозе. На трассу М-5 в районе 105-го километра подъезда к Екатеринбургу вышли коровы. Дело в том, что дорогу обработали против гололеда, и это привлекло животных, для которых соль — лакомство.

— Стадо буренок оценило обработку песко-соляной смесью федеральной автодороги! Минус: коровы лижут соль прямо на трассе, — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят снизить скорость и проезжать участок трассы максимально осторожно.