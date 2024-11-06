В Петербурге новый институт займется созданием основы для передовой электроники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» создал на своей базе Институт силовой электроники и фотоники, который займется разработкой материалов и компонентов для электроники новых типов, прежде всего на основе карбида кремния. Работа нового учреждения должна обеспечить независимость отечественных производителей электроники при переходе на новые передовые технологии, сообщил ТАСС проректор по научной и инновационной деятельности ЛЭТИ Александр Семёнов.
Ядром нового института станет Центр микротехнологии и диагностики (ИЦ ЦМИД), а также некоторые научные коллективы кафедры микро- и наноэлектроники. Число сотрудников нового структурного подразделения составляет около 60 человек.
«После того, как наш университет стал участником программы “Приоритет 2030”, усилилось взаимодействие вуза с компаниями и предприятиями в сфере электроники. Для работы по крупнейшим проектам с промышленностью мы создали специальное подразделение — Институт силовой электроники и фотоники. Он займется разработками новой электронной компонентой базы, в частности на карбиде кремния», — рассказал Семёнов.
Ближайшие планы института — разработка электронных компонентов (диодов Шоттки) на основе карбида кремния совместно с НИИ измерительных систем им. Ю. Е Седокова (филиал ФГУП «Российский ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики», ГК «Росатом») и создание особо чистого сырья для производства карбида кремния в кооперации с Александровским заводом полупроводниковых приборов ООО «Крип Техно». Институт уже приступил к реализации ряда других проектов для индустриальных партнеров.
Семёнов отметил, что классические кремниевые технологии в микроэлектронике сейчас подходят к пределам своих структурных возможностей по мере роста вычислительных мощностей устройств. И одной из главных задач ученых по всеми миру становится создание более эффективных основ для микроэлектроники, одним из наиболее перспективных материалов на эту роль выступает карбид кремния. Специалисты ЛЭТИ в рамках института будут получать карбид кремния в лабораторных условиях и создавать на их основе компоненты для передовой промышленности, например фотонной электроники.
Институт силовой электроники и фотоники подключат к проектам предприятия ООО «ЛЭТИЭЛ», которое создается совместными усилиями ЛЭТИ и ПАО «Элемент». Его задачей будет разработка и исследование технологий производства карбид-кремниевых приборов. На их основе ЛЭТИ в рамках реализации программы «Приоритет 2030» совместно с ПАО «Элемент» планирует сформировать современную и конкурентоспособную линейку технологий и продуктов силовой электроники для различных отраслей промышленности.
О ЛЭТИ.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ — один из ведущих технических университетов России. В университете обучается 11 тыс. студентов, среди его выпускников выдающиеся ученые, в том числе нобелевский лауреат Жорес Алферов.