В Петербурге новый институт займется созданием основы для передовой электроники

Семёнов отметил, что классические кремниевые технологии в микроэлектронике сейчас подходят к пределам своих структурных возможностей по мере роста вычислительных мощностей устройств. И одной из главных задач ученых по всеми миру становится создание более эффективных основ для микроэлектроники, одним из наиболее перспективных материалов на эту роль выступает карбид кремния. Специалисты ЛЭТИ в рамках института будут получать карбид кремния в лабораторных условиях и создавать на их основе компоненты для передовой промышленности, например фотонной электроники.