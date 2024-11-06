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Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на аварийный дом, в котором они мерзнут

В Волгограде в аварийном доме замерзают жильцы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей аварийного дома в Волгограде. Люди вынуждены мерзнуть в собственных квартирах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, речь о многоэтажке на улице 2-й Динамовской. Зданию почти семьдесят лет. В 2021 году его признали непригодным для жизни, но жильцов не переселили.

— Произошел разрыв трубопровода, ввиду чего жильцы, среди которых труженик тыла, несовершеннолетние, инвалиды и пенсионеры, вынуждены обогревать жилые помещения с помощью электроприборов, — уточнили в следкоме.

Коммунальщики не торопятся помочь людям. Они проигнорировали их обращения. В настоящий момент волгоградские следователи начали процессуальную проверку.

СК