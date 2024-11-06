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В Перми на выходные дни потеплеет до +3 градусов

Заметно теплее станет уже днем 8 ноября.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные дни, 9 и 10 ноября, в Перми ожидается кратковременное повышение температуры воздуха. Погода дала пермякам небольшую передышку в череде неожиданно наступивших холодных дней.

Росгидромет прогнозирует начало потепления уже днем в пятницу, 8 ноября. Температура воздуха составит 0…-1 градус, будет облачно, ожидается небольшой кратковременный снег.

В субботу, 9 ноября, атмосферное давление упадет до отметки 732 мм рт. столба. Днем воздух прогреется до +3 градусов. В воскресенье, 10 ноября, характер погоды значительно не изменится, ночью и днем будет в пределах +1…+2 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки.

Уже в понедельник, 11 ноября, столбик термометра медленно поползет вниз за нулевую отметку. Коммунальным службам надо готовиться к возможной гололедице. Ночью температура воздуха понизится до −4 градусов, днем будет около −3.

Ночь на вторник, 12 ноября, станет еще более холодной с температурой до −7 градусов. Днем будут все те же −3 градуса.