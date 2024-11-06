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За минувшую ночь снежный покров в Уфе вырос сразу на семь сантиметров

В Уфе за ночь выпало 23% от месячной нормы осадков.
Источник: Комсомольская правда

На Уфу обрушился снегопад (8−11 мм). Как рассказали синоптики Башгидрометцентра, за минувшую ночь в столице республике выпало 17−23% от месячной нормы осадков.

За несколько часов снежный покров вырос на дорогах Уфы сразу на семь сантиметров, из-за чего образовались огромные пробки: с утра дорожная ситуация была оценена в 10 баллов.

По словам метеорологов, ждать окончания снегопада сегодня не стоит. Осадки ожидаются на юге Башкирии, в отдельных районах прогнозируются сильный порывистый ветер, снежные накаты и заносы.

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