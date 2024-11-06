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Екатеринбургский «Гортранс» ищет водителей с чувством юмора

«Гортранс» Екатеринбурга разместил забавные объявления в транспорте.

Источник: Комсомольская правда

«Гортранс» Екатеринбурга разместил забавные объявления в общественном транспорте. На задних стеклах автобусов появились смешные тексты, которые призывают потенциальных кандидатов в компанию.

— Одинокий и симпатичный автобус мечтает познакомиться с девушкой, владеющей категорией D, — говорится в одном из объявлений.

Помимо этого, в автобусах замечены следующие фразы: «Требуется водитель корабля на регулярные рейсы» или «Мечтаешь смотреть на всех свысока?». Забавные вывески помогают не только развеселить пассажиров, но и решать вопрос с кадровым дефицитом в сфере.

В Екатеринбурге максимальная оплата труда водителей автобусов после транспортной реформы достигла 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Максимальный показатель для водителей автобусов составил около 140 000 рублей и 107 000 — для водителей троллейбусов, — пояснили в мэрии Екатеринбурга.