Екатеринбургский «Гортранс» ищет водителей с чувством юмора

«Гортранс» Екатеринбурга разместил забавные объявления в общественном транспорте. На задних стеклах автобусов появились смешные тексты, которые призывают потенциальных кандидатов в компанию.
— Одинокий и симпатичный автобус мечтает познакомиться с девушкой, владеющей категорией D, — говорится в одном из объявлений.
Помимо этого, в автобусах замечены следующие фразы: «Требуется водитель корабля на регулярные рейсы» или «Мечтаешь смотреть на всех свысока?». Забавные вывески помогают не только развеселить пассажиров, но и решать вопрос с кадровым дефицитом в сфере.
В Екатеринбурге максимальная оплата труда водителей автобусов после транспортной реформы достигла 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Максимальный показатель для водителей автобусов составил около 140 000 рублей и 107 000 — для водителей троллейбусов, — пояснили в мэрии Екатеринбурга.