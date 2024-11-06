Екатеринбургский «Гортранс» ищет водителей с чувством юмора

Помимо этого, в автобусах замечены следующие фразы: «Требуется водитель корабля на регулярные рейсы» или «Мечтаешь смотреть на всех свысока?». Забавные вывески помогают не только развеселить пассажиров, но и решать вопрос с кадровым дефицитом в сфере.