Власти сказали, когда засыпят грунтом овраг в Малиновке, где будет парк. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила глава администрации Московского Татьяна Колядко.
Генеральный директор агентства Андрей Кривошеев спросил, когда будет засыпан грунтом овраг в границах улиц Есенина и Громова. Также он поинтересовался, когда намерены приступить к созданию парка «Муравицкие холмы». Он уточнил, что жители района опасаются, что указанный процесс растянется, так как метро строится не сразу.
На это глава администрации Московского района отметила, что, действительно, многое будет зависеть от темпов строительства новых станций Зеленолужской линии минского метро.
— Вывозимый грунт более 600 тыс. куб. м — намерены складировать здесь.
Она добавила, что прекрасно понимают и тот факт, что строительство метро является не быстрым процессом, поэтому приняли решение организовать пусковые очереди. Колядко уточнила, что по мере необходимости выполняется благоустройство, озеленение.
— Такое решение принято для удобства и с точки зрения и экономической целесообразности.
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