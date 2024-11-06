Власти сказали, когда засыпят грунтом овраг в Малиновке, где будет парк

Генеральный директор агентства Андрей Кривошеев спросил, когда будет засыпан грунтом овраг в границах улиц Есенина и Громова. Также он поинтересовался, когда намерены приступить к созданию парка «Муравицкие холмы». Он уточнил, что жители района опасаются, что указанный процесс растянется, так как метро строится не сразу.