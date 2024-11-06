Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород украсят к Новому году до 1 декабря

Город уже начали готовить к празднику.

Источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород украсят к Новому году до 1 декабря. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

Город уже начали готовить к празднику: сейчас ремонтируют иллюминацию и монтируют световые потолки на улице Большой Покровской.

Всего к Новому году оформят более 100 локаций во всех районах Нижнего Новгорода. Город украсят почти 3,3 тысячи световых приборов, 12 полигональных фигур и 5 праздничных елей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря.