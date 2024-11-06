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В ВККС объявили конкурс на пост зампредседателя Ростовского областного суда

Зампредседателя Облсуда в Ростове-на-Дону выберут на конкурсной основе.

Источник: Комсомольская правда

Конкурс на пост заместителя председателя Областного суда в Ростове-на-Дону объявили в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Об этом говорится на сайте инстанции.

Заявления и документы от претендентов на должность будут принимать в Москве. Последний день — 3 декабря 2024 года. Все материалы, поступившие после этого срока, рассматривать не будут.

Напомним, ранее в донской столице официально представили нового председателя Ростовского областного суда Василия Тарасова. Специалиста по указу президента России Владимира Путина избрали на шестилетний срок.

Добавим, кадровые перестановки в суде произошли после массовой проверки и отставки прежнего председателя Облсуда Елены Золотаревой.