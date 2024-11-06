В ВККС объявили конкурс на пост зампредседателя Ростовского областного суда

Конкурс на пост заместителя председателя Областного суда в Ростове-на-Дону объявили в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Об этом говорится на сайте инстанции.
Заявления и документы от претендентов на должность будут принимать в Москве. Последний день — 3 декабря 2024 года. Все материалы, поступившие после этого срока, рассматривать не будут.
Напомним, ранее в донской столице официально представили нового председателя Ростовского областного суда Василия Тарасова. Специалиста по указу президента России Владимира Путина избрали на шестилетний срок.
Добавим, кадровые перестановки в суде произошли после массовой проверки и отставки прежнего председателя Облсуда Елены Золотаревой.