Ночные морозы в Хабаровском крае уже совсем зимние

Ноябрь все решительнее вступает в свои права предзимья. Ночью в крае уже хорошие морозы, а на севере — совсем зимние, но и дневные температуры все больше устремляются вниз. Но на всей территории края 7 ноября погода ожидается без осадков.
Так, в Вяземском ночью −9…-11, днем −1…-3, в Бикине на рассвете −7…-9, во второй половине дня от 0 до −2 градусов. В Хабаровске ночной фон температур −9…-11, дневной −1…-3, свежий ветер 7−12 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани ночью −6…-8 градусов, днем +1…-1, в Аяне на рассвете −10…-12 градусов, днем −3…-5. В Троицком ночью −11…-13, днем столбики термометров остановятся на отметке −1…-3. В Чумикане ночью те же −11…-13, днем −5…-7 градусов, и сильный ветер с порывами до 15−18 метров в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре на рассвете еще холоднее −13…-15 градусов, днем 0 до −2, в Николаевске-на-Амуре ночные температуры такие же −13…-15, днем −1…-3 градуса. В селе имени Полины Осипенко на рассвете −14…-16, днем −2…-4 градуса. В Охотске в утренние часы −15…-17, в послеобеденное время ненамного теплее −9…-11 градусов. Холоднее всего в Чегдомыне, там ночной фон температур уже −18…-20, дневной −7…-9 градусов!
Уровень Амура у Хабаровска находится на отметке −24 сантиметра, температура воды без малого три градуса. В ближайшие дни существенного изменения состояния реки не ожидается. Амур в низовьях уже покрывается тонким льдом, у нас он еще совсем чистый, но скоро на реке начнется ледоход, а затем и ледостав. По прогнозу гидрологов, в этом году ледостав ожидается в конце ноября, на пять — семь дней позже обычного срока. Среднемноголетние значения установления льда на Амуре
Преподобный Сергий Радонежский, духом провидя то, что происходит на поле битвы, в своих молитвах вслух поминал имена убиенных, а после битвы впервые в своей Троицкой обители совершил поминовение воинов, павших в битве с ордой Мамая.
Считается, что в этот осенний день вся природа плачет — дождем или снегом. И люди стали скорбеть вместе с ней, вспоминая своих погибших. Люди ходили на кладбище, а вернувшись домой, накрывали щедрый стол.