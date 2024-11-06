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Ночные морозы в Хабаровском крае уже совсем зимние

Ледостав на Амуре у краевого центра ожидается на пять-семь дней позже обычного.

Сейчас в Олбани: +17° 5 м/с 77% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Хабаровский край сегодня

Ноябрь все решительнее вступает в свои права предзимья. Ночью в крае уже хорошие морозы, а на севере — совсем зимние, но и дневные температуры все больше устремляются вниз. Но на всей территории края 7 ноября погода ожидается без осадков.

Так, в Вяземском ночью −9…-11, днем −1…-3, в Бикине на рассвете −7…-9, во второй половине дня от 0 до −2 градусов. В Хабаровске ночной фон температур −9…-11, дневной −1…-3, свежий ветер 7−12 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани ночью −6…-8 градусов, днем +1…-1, в Аяне на рассвете −10…-12 градусов, днем −3…-5. В Троицком ночью −11…-13, днем столбики термометров остановятся на отметке −1…-3. В Чумикане ночью те же −11…-13, днем −5…-7 градусов, и сильный ветер с порывами до 15−18 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре на рассвете еще холоднее −13…-15 градусов, днем 0 до −2, в Николаевске-на-Амуре ночные температуры такие же −13…-15, днем −1…-3 градуса. В селе имени Полины Осипенко на рассвете −14…-16, днем −2…-4 градуса. В Охотске в утренние часы −15…-17, в послеобеденное время ненамного теплее −9…-11 градусов. Холоднее всего в Чегдомыне, там ночной фон температур уже −18…-20, дневной −7…-9 градусов!

Уровень Амура у Хабаровска находится на отметке −24 сантиметра, температура воды без малого три градуса. В ближайшие дни существенного изменения состояния реки не ожидается. Амур в низовьях уже покрывается тонким льдом, у нас он еще совсем чистый, но скоро на реке начнется ледоход, а затем и ледостав. По прогнозу гидрологов, в этом году ледостав ожидается в конце ноября, на пять — семь дней позже обычного срока. Среднемноголетние значения установления льда на Амуре 22—23 ноября. По народному календарю 7 ноября в народе отмечали Дедовские плачи, которые отсылают нас к событиям Куликовской битвы, когда сложили головы многие воины. В том кровавом сражении 1380 года участвовали ополчения всех русских княжеств под предводительством Дмитрия Донского. Не было такой семьи, такого человека, которые бы не оплакивали после битвы своих родных и близких.

Преподобный Сергий Радонежский, духом провидя то, что происходит на поле битвы, в своих молитвах вслух поминал имена убиенных, а после битвы впервые в своей Троицкой обители совершил поминовение воинов, павших в битве с ордой Мамая.

Считается, что в этот осенний день вся природа плачет — дождем или снегом. И люди стали скорбеть вместе с ней, вспоминая своих погибших. Люди ходили на кладбище, а вернувшись домой, накрывали щедрый стол.