Ночные морозы в Хабаровском крае уже совсем зимние

Уровень Амура у Хабаровска находится на отметке −24 сантиметра, температура воды без малого три градуса. В ближайшие дни существенного изменения состояния реки не ожидается. Амур в низовьях уже покрывается тонким льдом, у нас он еще совсем чистый, но скоро на реке начнется ледоход, а затем и ледостав. По прогнозу гидрологов, в этом году ледостав ожидается в конце ноября, на пять — семь дней позже обычного срока. Среднемноголетние значения установления льда на Амуре 22—23 ноября . По народному календарю 7 ноября в народе отмечали Дедовские плачи, которые отсылают нас к событиям Куликовской битвы, когда сложили головы многие воины. В том кровавом сражении 1380 года участвовали ополчения всех русских княжеств под предводительством Дмитрия Донского. Не было такой семьи, такого человека, которые бы не оплакивали после битвы своих родных и близких.