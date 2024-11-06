Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Свердловской области

С 21 по 27 октября в регионе было зарегистрировано 588 случаев заболевания. С 28 октября по 3 ноября этот показатель вырос до 855. Кроме того, увеличилось количество госпитализированных пациентов — с 33 до 102 человек. Также выросло число летальных исходов от COVID-19 — с 5 до 7 случаев.