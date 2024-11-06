Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Свердловской области

С 21 по 27 октября в регионе было зарегистрировано 588 случаев заболевания. С 28 октября по 3 ноября этот показатель вырос до 855. Кроме того, увеличилось количество госпитализированных пациентов — с 33 до 102 человек. Также выросло число летальных исходов от COVID-19 — с 5 до 7 случаев.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Регистрируются очаги в детских группах, основной возбудитель как в единичных случаях, так и в очагах — микоплазма. Некоторые медики считают, что пошла новая волна коронавируса, однако в диагнозах указывают ОРВИ. Специалисты поделились с ЕАН своими опасениями.