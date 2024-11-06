Утомленный солнцем: как в Дубае снимают нового «Мажора» с Прилучным

— Мне, конечно, много чего запрещают, но стараемся делать максимальное количество трюков из того, что можно. Мне это самому очень интересно. Для меня это не столько адреналин, сколько доказательство самому себе, что я это могу, что я не просто так в этой роли и на этом месте. Всё, что я делаю в кадре, делаю с чистым сердцем. Для меня это не просто поиграть в кадре с крупным планом, а дальше отдать работу каскадеру. Я тоже могу делать сложные вещи, я имею на это право, — подчеркнул Прилучный.