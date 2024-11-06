Утомленный солнцем: как в Дубае снимают нового «Мажора» с Прилучным

Чем герою сложнее, тем интереснее за этим наблюдать, считает шоураннер сериала «Мажор» Максим Полинский, поэтому в третьем полнометражном фильме, съемки которого сейчас в самом разгаре, персонаж Павла Прилучного отправляется под палящее солнце в дубайские пустыни. По словам создателей, такого сложного проекта у них еще не было. Помимо погодных условий и непростой логистики, российские кинематографисты испытывают на себе все тонкости дубайского кинопроизводства. Тем интереснее увидеть финальный результат. «Известия» побывали на съемочной площадке нового «Мажора» в Дубае и рассказывают о специфике съемок.
Третий «Мажор» будет на 80% состоять из экшена.
С крыши отеля в элитном районе Забиль открывается вид на окрестности Дубая и всю панораму его небоскребов в вечерней иллюминации. Возвышается над всеми ними величественный Бурдж-Халифа, рядом с которым примостился крошечный в масштабах соседей Дубай Молл. Именно эта картинка вскоре сменит живописные ландшафты Сочи, куда два года назад перебрался Игорь Соколовский — главный герой телевизионного хита «Мажор». Третий полный метр о его приключениях «Плюс Студия» анонсировала на презентации онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Фильм выйдет на больших экранах 30 октября 2025 года, а затем окажется в библиотеке стриминга. Казалось, где как не в Дубае продолжать франшизу с таким названием?
— Каждый раз мы ставили, ставим и, надеюсь, будем ставить всё больше амбициозных и интересных задач в плане производства. Мы много покатались по России: и в Сочи были, и в Москве снимали, в Питере. И я подумал, что было бы круто продолжить историю мажора уже где-то за рубежом, — рассказал шоураннер Максим Полинский. — Пришла мысль, что есть известный и большой бренд «Мажор», и одно из популярных направлений у россиян — Дубай. Это и отдых, и инвестиционные какие-то моменты. Поэтому мы решили соединить бренд «Мажор» и бренд Дубая. Получается довольно мажорно.
Нынешняя осень в Дубае выдалась слишком теплой. В восемь вечера в городе дышать всё так же трудно, как и днем — приложение в телефоне показывает, что температура воздуха около +30 градусов. Но у популярного в отеле безбортного инфинити-бассейна никого. Сегодня здесь расположилась главная съемочная локация, поэтому обычным постояльцам вход воспрещен. Пока у остальной команды перерыв на обед, художники и реквизиторы готовят площадку: туда-сюда возят тележки с едой и напитками, приводят в порядок шезлонги и надувают круг в виде большого розового фламинго. Правда, подоспевших продюсеров почему-то особенно волнует, что из окон номеров соседнего корпуса, расположенного чуть выше, увидят постояльцы отеля. Антураж вокруг указывает, что в планах — съемки большой вечеринки, но появившийся на площадке режиссер Егор Чичканов эти мысли опровергает. Сцена будет гораздо драматичнее.
Для известного по сериалу «И снова здравствуйте» Чичканова дубайская часть «Мажора» — первый опыт работы с этой франшизой. Эстафетную палочку он принял у режиссера «Мажора в Сочи» Никиты Власова, с которым вместе работал над сериалами «Комбинация» и «Лада Голд» в качестве сценариста. Чичканов задумал «Мажора в Дубае» в лучших традициях боевиков, которые сам любил смотреть в детстве.
— Не знаю, как отнесутся хардкорные фанаты «Мажора», но мы снимаем немного иначе. Эта история совсем адреналиновая. Если Никита Власов делал «Мажора в Сочи» немного лиричным и осенним по ощущениям, то у нас настоящий летний попкорновый боевик. Как в те времена, когда ты шел в кинотеатр, чтобы на два часа забыть о том, что происходит вокруг. Чтобы замирать с попкорном во рту и думать, что такого быть не может. Когда мы некоторые моменты придумывали со сценаристом, я и сам не верил, что мы это будем делать. А теперь всё уже сделали, — рассказал режиссер.
В третьем полном метре предполагается большое количество экшен-сцен, включая погони не хуже, чем в «Форсаже». Седьмая часть этой киносерии тоже снималась в Эмиратах, только не в Дубае, а в Абу-Даби. В объектив оператора «Мажора» вошли все главные достопримечательности Дубая — от престижного района Дубай Марина, Бурдж-Халифы и отеля-парусника Бурдж-эль-Араб, до «Ока Дубая» — самого высокого колеса обозрения в мире, которое, как оказалось, больше не работает.
Для «Мажора» художники построили в одном из районов города декорацию боксерского клуба. Настолько правдоподобную, что местные жители начали интересоваться, когда этот клуб откроется. Каково же было их удивление, когда через несколько дней в здание на высокой скорости врезалась машина. Всё в рамках съемочного процесса. По словам Чичканова, близость международного производства на проекте ощущается сильно. Среди пиротехников — специалисты, работавшие на съемках фильмов «Миссия невыполнима» и «Джеймс Бонд», постановщик трюков — один из самых востребованных в Голливуде каскадеров Мартин Иванов. Даже готовит еду для съемочной группы и актеров «Мажора» тот же буфет, который кормил Дени Вильнева, Тимоти Шаламе и Зендею на съемках «Дюны».
Прилучный выполняет максимум из возможных трюков.
Павел Прилучный готовится к новой сцене, оставшись в роскошном номере на 49-м этаже. Полтора часа назад узкие коридоры в этом крыле были сплошь забиты киношниками и техникой. Съемки здесь — удовольствие не из дешевых, поэтому места долгим паузам нет, съемочная группа «Мажора» работает в строгом тайминге и высоком темпе.
Уже прилично загорелый под дубайским солнцем исполнитель главной роли переодет в робу цвета мокрого асфальта. В такой же чуть раньше в коридоре был замечен его экранный друг Ваня — актер Павел Чинарев. Несмотря на изнурительную жару, череду экшен-съемок и предстоящую долгую ночную смену, на лице артиста ни тени усталости. Прилучный с гордостью протягивает корреспонденту «Известий» свой телефон. На экране смартфона — видео, где актера закидывают песком, пока тот пытается удержаться во время очередного трюка на фоне взрывов. Буквально накануне Прилучный вернулся из пустыни, где снимали один из самых сложных блоков — погоню в песчаной буре. Погода к российским кинематографистам была благосклонна, поэтому для зрелищности и реалистичности кадра устроила им уже настоящий песчаный ураган.
— Этот объект стал для нашей группы достаточно тяжелым. Я уже до этого проекта снимался в пустыне, но не в Дубае, а в Казахстане. В дубайской пустыне это первый опыт. И это интересно, хотя очень сложно. По ощущениям, я съел 20 кг песка. И я это говорю не просто так: песок был везде, не помогает ничего. Но это всё стоит результата, весь этот масштаб ощущается, — рассказал, в свою очередь, артист.
Словно в подтверждение на щеке актера виднеется шрам. Еще с первых сезонов «Мажора» известно, что Прилучный все трюки, которые возможно сделать без страховки каскадера, делает самостоятельно. Актер — кандидат в мастера спорта по боксу. Эта традиция продолжилась в «Мажоре в Дубае». Но всё же весьма реалистичный шрам — это, конечно, работа художника по гриму. Драк в проекте обещают много.
— Мне, конечно, много чего запрещают, но стараемся делать максимальное количество трюков из того, что можно. Мне это самому очень интересно. Для меня это не столько адреналин, сколько доказательство самому себе, что я это могу, что я не просто так в этой роли и на этом месте. Всё, что я делаю в кадре, делаю с чистым сердцем. Для меня это не просто поиграть в кадре с крупным планом, а дальше отдать работу каскадеру. Я тоже могу делать сложные вещи, я имею на это право, — подчеркнул Прилучный.
По сюжету, Соколовский отправляется в Дубай, чтобы вытащить из неприятностей своего друга Ваню. Несмотря на то, что главный герой проекта по-прежнему мажор, в дубайском фильме основной конфликт истории разворачивается вокруг персонажа Чинарева. Тот решает жениться на девушке, с которой познакомился в «Мажоре в Сочи», но едет Ваня в Дубай не в медовый месяц, а за деньгами на свадьбу. Персонаж Чинарева задумал отметить торжество с размахом, но брать средства в долг у лучшего друга для Вани совсем не по-пацански. В Дубае он планирует заняться криптовалютой, но устраивает очередную заварушку. Спасать друга будет, конечно же, мажор. «Мой герой вписывается из-за Вани во всякие небылицы и нелепицы, за что потом себя корит. Но друг есть друг. Как говорится, про себя забывай, а друга выручай. По такому принципу и живет Игорь Соколовский», — добавляет Прилучный.
«Мажора» поддержала Дубайская комиссия по кино и телевидению.
Последние годы Дубай становится всё более востребованным местом для кинематографистов: «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Стартрек: Бесконечность», «Сириана», «Звездные войны: Пробуждение силы». Теперь этот список проектов, снятых в туристической мекке ОАЭ, пополнил «Мажор». Одним из главных преимуществ для иностранных киностудий в Дубае становится поддержка Дубайской комиссии по кино и телевидению. Фактически, это главный ключ к любым дверям в мегаполисе.
— Это один из первых крупных российских проектов и один из первых больших международных проектов нашей студии, который создается в этом регионе. Проводить съемки здесь нам помогает Dubai Film and TV Commission. Комиссия служит своеобразным мостом между кинематографистами, продюсерами и государством, и мы очень благодарны за содействие. Нашего зрителя ждет невероятное кинематографическое приключение — яркий изобретательный экшен, съемки на уровне международных блокбастеров, калейдоскоп разных локаций, крутые трюки, сложные постановочные сцены и, конечно, захватывающая история, — сказал «Известиям» руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев.
Однако заручиться такой поддержкой совсем непросто. Картине нужно соответствовать строгим правилам местного кинопроизводства. В Дубае существует список того, что не разрешается к показу. Ограничения сопряжены с шариатом. Например, вы никогда не увидите романтических поцелуев на фоне Дубая, и тем более эротических сцен. Изображение наркотических средств в любом контексте, алкоголь и татуировки также недопустимы. В любой части фильма, если он снимается в Дубае, и зритель видит узнаваемые виды и строения, ничего этого демонстрировать нельзя. Даже если фильм российский.
— Соответственно, если полуголый человек стоит в кадре не возле бассейна или пляжа, то такого тоже не может быть. Плавательные шорты на мужчине или купальный костюм на женщине тоже должны быть определенного вида. Например, у нас была сцена, где на крыше тренируется герой Паши Чинарева. Здесь мы следили за степенью его обнаженности. Потому что в противном случае можно сделать скриншот, на котором полуголый мужчина, а позади него Бурдж-Халифа. Без контекста не понятно, — объясняет исполнительный продюсер Юлия Минеева, которая живет и работает непосредственно в Дубае и знает все тонкости местного кинопроизводства.
Особые требования есть у сцен с оружием и полицией. В отличие от России, даже если режиссер хочет показать ее в абсолютно прямом контексте службы, защищающей людей, то всю эту сцену от начала и до конца должны согласовывать напрямую с правоохранительными органами. Как поясняет Юлия Минеева, репутационные риски должны быть прикрыты не только у Дубая, как города, но и у всех департаментов, которые здесь работают. Одного разрешения от фильмкомиссии здесь будет мало, договариваться нужно с каждым конкретным ведомством. Особенно это касается съемок погони на улицах. Со всеми этими тонкостями также разбирались создатели «Мажора». Сложно вообразить, сколько таких разрешений понадобилось создателям фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», где Том Круз взбирается по отвесной стене Бурдж-Халифы. Сцену снимали 23 дня при участии 400 специалистов.
— Съемки для нас здесь гораздо сложнее, чем в любой другой стране из всех, что мы снимали. Но и работает здесь всё удивительно четко, потому что бюрократия здесь настоящая, такая, какой она должна быть. Когда тебе не могут отказать без видимых на то причин. Но если тебе разрешают, то ты уже можешь не сомневаться в том, что всё у тебя будет так, как вы обговорили заранее, — рассказал продюсер Георгий Розинов.
Однако главная сложность, по словам продюсеров, — получить одобрение сценария.
— Только после этого всё уходит в работу в дальнейшие департаменты и министерства. Фильмкомиссия реально читает все сценарии, которые им приносят, а затем принимают решение — давать разрешение на съемки или нет. Они дают свои комментарии, а ты можешь их принять или объяснить, почему не можешь не снимать это. Либо ты должен переписать сценарий и заново им привезти, — отметил продюсер Кирилл Балмин.
По его словам, Дубайскую комиссию помимо высоких зрительских рейтингов проекта привлекло стремление создателей отстоять многие моменты в сценарии. При этом переписать текст всё же пришлось прилично. Не исключено, что дубайские приключения станут самой целомудренной частью «Мажора».
Большой юбилей.
Российская остросюжетная франшиза «Мажор» в этом году празднует десятилетие, специально к круглой дате «Кинопоиск» готовит документальный фильм. Сериал об избалованном сыне столичного олигарха, которого отец отправил работать в полицию, по-прежнему занимает высокие места в рейтингах популярности. За четыре сезона и три полных метра герой Павла Прилучного остепенился, теперь у него есть дочь. При этом, как отмечает исполнитель главной роли, это всё тот же безбашенный персонаж с огромной самоиронией.
— По настроению мы немного вернулись к первому «Мажору», по дурным поступкам моего героя. Но теперь всё это вытворяют уже взрослые мужики. Я люблю мажора за то, что он не бывает одинаковым, у него, как у нормального живого человека, есть возможность постоянного роста. Мне нравится эта история, людям нравится эта история. Почему бы не снимать ее дальше? — считает актер.
Прилучный подчеркивает: от «Мажора» он не устал и не готов расставаться с Игорем Соколовским еще минимум лет десять. Так что не исключено, что вскоре мы увидим его героя в декорациях Таиланда, Китая или Южной Кореи. В последней, к слову, уже вышел ремейк российского проекта. Предыдущий полнометражный «Мажор», снимавшийся в Сочи, задал направление в Дубай. Какой будет следующая остановка, зрители узнают через год, когда выйдет фильм.