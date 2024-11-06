Лукашенко откроет бассейн международного класса на 6035 мест в Минске 6 ноября

В телеграм-канале обратили внимание на то, что одним из таких подарков окажется бассейн международного класса, рассчитанный на 6035 мест в Минске. Уточняется, что это техническая помощь Китая. В сообщении сказано, что глава государства примет участие в торжественном открытии самого большого бассейна в Минске.