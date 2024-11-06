Перекрытие дорог в Москве 6 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
С 6 ноября 2024 года закрывается для движения одна полоса на ряде участков Полковой и Новотихвинской улиц. Здесь планируется монтаж коммуникациононых сетей, работы продлятся до 3 апреля 2025 года. На участке Новотихвинской улицы запретят парковку автомобилей, поэтому в Дептрансе Москвы просят водителей обращать внимание на дорожные знаки.
Участок дублера автомобильной трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе 6 ноября тоже закрыт. В связи с проведением строительных работ движение на этом отрезке ограничено до 23 декабря 2024 года.
6 ноября московские водители не смогут проехать по одной из полос на участке улицы Большая Якиманка. Ремонтные работы запланированы до 21 апреля 2027 года, в связи с чем запрещена и парковка транспортных средств.
На 1-м Котляковском переулке 6 ноября сохранятся ограничения на проезд по одной или двум полосам дороги, в зависимости от конкретных места и времени. Запрет снимут лишь 30 апреля 2025 года.
В связи с ремонтными работами 6 ноября 2024 года перекрыто движение по одной полосе улиц Маши Порываевой и Каланчëвской, а также Проектируемого проезда № 967. На этих участках движение машин восстановят только 30 марта 2025 года.
Объездные маршруты
В связи с перекрытием отдельных участков улиц города, в департаменте транспорта Москвы советуют водителям объезжать ремонтируемые отрезки по объездным маршрутам. Поскольку на всех участках открыты для движения другие полосы, ехать можно по ним, либо по параллельным улицам.