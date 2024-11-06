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Перекрытие дорог в Москве 6 ноября 2024

6 ноября 2024 года ожидается перекрытие дорог в городе Москве по причине проведения ремонтных работ, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Машины стоят из-за перекрытых дорог.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

С 6 ноября 2024 года закрывается для движения одна полоса на ряде участков Полковой и Новотихвинской улиц. Здесь планируется монтаж коммуникациононых сетей, работы продлятся до 3 апреля 2025 года. На участке Новотихвинской улицы запретят парковку автомобилей, поэтому в Дептрансе Москвы просят водителей обращать внимание на дорожные знаки.

Схема ограничения движения на Полковой улице.
Источник: Департамент транспорта Москвы

Участок дублера автомобильной трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе 6 ноября тоже закрыт. В связи с проведением строительных работ движение на этом отрезке ограничено до 23 декабря 2024 года.

Схема перекрытия и ограничения движения на участках трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.
Источник: Департамент транспорта Москвы

6 ноября московские водители не смогут проехать по одной из полос на участке улицы Большая Якиманка. Ремонтные работы запланированы до 21 апреля 2027 года, в связи с чем запрещена и парковка транспортных средств.

Схема ограничения движения на улице Большая Якиманка.
Источник: Департамент транспорта Москвы

На 1-м Котляковском переулке 6 ноября сохранятся ограничения на проезд по одной или двум полосам дороги, в зависимости от конкретных места и времени. Запрет снимут лишь 30 апреля 2025 года.

Схема ограничения движения в 1-м Котляковском переулке.
Источник: Департамент транспорта Москвы

В связи с ремонтными работами 6 ноября 2024 года перекрыто движение по одной полосе улиц Маши Порываевой и Каланчëвской, а также Проектируемого проезда № 967. На этих участках движение машин восстановят только 30 марта 2025 года.

Схема ограничения движения на пересечении улиц Маши Порываевой и Каланчевской.
Источник: Департамент транспорта Москвы

Объездные маршруты

В связи с перекрытием отдельных участков улиц города, в департаменте транспорта Москвы советуют водителям объезжать ремонтируемые отрезки по объездным маршрутам. Поскольку на всех участках открыты для движения другие полосы, ехать можно по ним, либо по параллельным улицам.