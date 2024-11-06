Большие языковые модели оказались «уязвимы» для действия сильных эмоций

Российские исследователи изучили то, сохраняют ли все эти системы ИИ ту эмоциональную предвзятость, которая может присутствовать в данных, используемых для их обучения, а также оценили то, насколько рационально эти алгоритмы действуют при решении различных этических дилемм и при принятии сложных решений. Для получения подобных сведений ученые проследили за тем, как большие языковые модели вели себя в различных экономических играх при использовании русскоязычных или англоязычных данных с сильной эмоциональной компонентой.