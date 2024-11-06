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Главные новости 6 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 6 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 ноября 2024 года.

В США закончилось голосование на выборах президента

Выборы в США
Выборы в СШАИсточник: Reuters

Все избирательные участки в США закрылись. По предварительным данным, Дональд Трамп сохраняет лидерство в ключевых штатах и выигрывает президентскую гонку.

В МИД РФ назвали «чудовищной козяброй» систему выборов в США

Система выборов в США является «какой-то чудовищной козяброй», которая состоит из нерешенных проблем и современных технологий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Премьер Хорватии назвал президента страны «пуделем Путина»

Флаг Хорватии
Флаг ХорватииИсточник: AP 2024

Хорватский премьер Андрей Пленкович отреагировал на отказ президента Зорана Милановича одобрить участие страны в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения, назвав его «пуделем Путина».

В Израиле начались протесты после отставки министра обороны

Отставка главы министерства обороны Израиля Йоава Галанта спровоцировала протесты в стране. До этого израильский премьер Беньямин Нетаньяху назначил на его пост министра иностранных дел Исраэля Каца.

Биткойн на фоне выборов в США обновил исторический максимум

Значок биткоина
Значок биткоинаИсточник: Reuters

На фоне президентских выборов в США биткойн дорожал на 10,1% — до $75 тысяч. Тем самым он обновил предыдущий исторический максимум.