Главные новости 6 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 ноября 2024 года.
В США закончилось голосование на выборах президента
Все избирательные участки в США закрылись. По предварительным данным, Дональд Трамп сохраняет лидерство в ключевых штатах и выигрывает президентскую гонку.
В МИД РФ назвали «чудовищной козяброй» систему выборов в США
Премьер Хорватии назвал президента страны «пуделем Путина»
Хорватский премьер Андрей Пленкович отреагировал на отказ президента Зорана Милановича одобрить участие страны в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения, назвав его «пуделем Путина».
В Израиле начались протесты после отставки министра обороны
Отставка главы министерства обороны Израиля Йоава Галанта спровоцировала протесты в стране. До этого израильский премьер Беньямин Нетаньяху назначил на его пост министра иностранных дел Исраэля Каца.
Биткойн на фоне выборов в США обновил исторический максимум
На фоне президентских выборов в США биткойн дорожал на 10,1% — до $75 тысяч. Тем самым он обновил предыдущий исторический максимум.