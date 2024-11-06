Детскую поликлинику хотят построить на месте картографической фабрики в Иркутске

В Иркутске продолжается демонтаж здание недостроенной картографической фабрики в центре города. Объект находится на пересечении улиц Лузина и Красноказачьей. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев, он лично посетил объект и поручил начать работу по вопросу возведения на этом месте детской поликлиники.
— Изначально объекты строились для нужд Минобороны, однако более 40 лет помещения пустовали. Чтобы наконец определиться с дальнейшей судьбой зданий в 2022 году было принято решение оформить их как объекты незавершенного строительства. Эта процедура позволила начать демонтаж и думать о дальнейших перспективах, — поделился губернатор.
Вариант возведения именно поликлиники возник неспроста. В этом районе очень плотная застройка, а значит есть нужда в учреждении здравоохранения, тем более для детей. Идею поддержали в медицинском сообществе города. Правда, прежде чем перейти к составлению плана и другим работам, надо предусмотреть безопасное передвижение детей и родителей. При создании проекта будут учитывать расположение будущей поликлиники на пересечении магистралей, чтобы разработать транспортную схему.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области создадут меры поддержки для аграриев. В этом году часть урожая погибла. В трех муниципальных образованиях из-за этого был введен режим ЧС.