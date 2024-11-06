Детскую поликлинику хотят построить на месте картографической фабрики в Иркутске

Вариант возведения именно поликлиники возник неспроста. В этом районе очень плотная застройка, а значит есть нужда в учреждении здравоохранения, тем более для детей. Идею поддержали в медицинском сообществе города. Правда, прежде чем перейти к составлению плана и другим работам, надо предусмотреть безопасное передвижение детей и родителей. При создании проекта будут учитывать расположение будущей поликлиники на пересечении магистралей, чтобы разработать транспортную схему.