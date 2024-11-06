Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кольцово предупредили о возможных задержках авиарейсов

В екатеринбургском аэропорту могут задержать рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Екатеринбурга предупредили о возможных задержках авиарейсов в местном аэропорту. Причиной тому стала непогода и снегопады. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцово.

Подготовка к полету будет занимать дольше времени. Это связано с обработкой бортов противообледенительной жидкостью. Однако отмечается, что аэропорт работает штатно.

— В условиях снегопада, который продолжается всю ночь, подготовка воздушных судов к вылету может требовать дополнительного времени. Обязательно в такую погоду самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью, — рассказали в Кольцово.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задерживали рейсы. Самолеты не могли сесть из-за погодных условий.

— Несколько рейсов задерживают прибытия из-за метеоусловий, — рассказали в пресс-службе авиакомпании.