В Кольцово предупредили о возможных задержках авиарейсов

Жителей Екатеринбурга предупредили о возможных задержках авиарейсов в местном аэропорту. Причиной тому стала непогода и снегопады. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцово.
Подготовка к полету будет занимать дольше времени. Это связано с обработкой бортов противообледенительной жидкостью. Однако отмечается, что аэропорт работает штатно.
— В условиях снегопада, который продолжается всю ночь, подготовка воздушных судов к вылету может требовать дополнительного времени. Обязательно в такую погоду самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью, — рассказали в Кольцово.
Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задерживали рейсы. Самолеты не могли сесть из-за погодных условий.
— Несколько рейсов задерживают прибытия из-за метеоусловий, — рассказали в пресс-службе авиакомпании.