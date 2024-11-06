Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 6 ноября 2024

В Московском районе Санкт-Петербурга 6 ноября сохранится запрет на движение транспортных средств по Черниговской улице в направлении от улицы Булавского к Ново-Рыбинской улице. Он продлится до 16 ноября. До 12 ноября ограничивается проезд по Ново-Рыбинской улице в районе перекрестка с улицей Черниговской.