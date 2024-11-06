Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 6 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В Северной столице 6 ноября 2024 года ограничивается движение автомобилей по ряду улиц Невского района. Так, по 5 марта 2025 года водители не смогут проехать по улицы Крупской от улицы Седова до улицы Бабушкина.
6 ноября действуют ограничения на проезд по улице Седова от улицы Ткачей до улицы Дудко.
В Московском районе Санкт-Петербурга 6 ноября сохранится запрет на движение транспортных средств по Черниговской улице в направлении от улицы Булавского к Ново-Рыбинской улице. Он продлится до 16 ноября. До 12 ноября ограничивается проезд по Ново-Рыбинской улице в районе перекрестка с улицей Черниговской.
По Витебскому проспекту до 30 января 2025 года временно ограничивается движение в районе от Заставской улицы до Воздухопплавательной улицы. Кроме того, водителям придется соблюдать ограничения на проезд по Воздухоплавательной улице — от Витебского проспекта до улицы Емельянова.
Объездные маршруты
В Невском районе объехать перекрытые участки можно по улице Седова, проспекту Елизарова и улицам Бабушкина и Цимбалина. Вместо перекрытых участков Черниговской улицы ГАТИ просит водителей следовать по Рыбинской улице, набережной Обводного канала, Заозерной улице, Московскому и Лиговскому проспектам, улицам Ново-Рыбинской и Киевской.
Наконец, вместо закрытых отрезков Витебского проспекта сохраняется проезд по Заставской улице, Люботинскому проспекту, улице Кондратенко и Воздухоплавательной улице.