Незаконную свалку на 3,2 га убрали в Иркутском районе

В Иркутском районе убрали незаконную свалку на 3,2 гектара. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, вмешательство надзорного органа ускорило процесс. А захламление территории стройматериалами произошло по вине индивидуального предпринимателя.