Незаконную свалку на 3,2 га убрали в Иркутском районе

В Иркутском районе убрали незаконную свалку на 3,2 гектара. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, вмешательство надзорного органа ускорило процесс. А захламление территории стройматериалами произошло по вине индивидуального предпринимателя.
— В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление о понуждении провести очистку захламленного участка от отходов производства и потребления, — пишет информационное агентство.
В райсуде требования ведомства полностью удовлетворили. Когда решение инстанции вступит в законную силу, исполнение проконтролируют в прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения СВО героически погиб гранатомётчик из Эхирит-Булагатского района. Защитника Отечества дома ждали жена и дети.