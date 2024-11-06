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Незаконную свалку на 3,2 га убрали в Иркутском районе

Свалку развел индивидуальный предприниматель.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе убрали незаконную свалку на 3,2 гектара. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, вмешательство надзорного органа ускорило процесс. А захламление территории стройматериалами произошло по вине индивидуального предпринимателя.

— В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление о понуждении провести очистку захламленного участка от отходов производства и потребления, — пишет информационное агентство.

В райсуде требования ведомства полностью удовлетворили. Когда решение инстанции вступит в законную силу, исполнение проконтролируют в прокуратуре.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения СВО героически погиб гранатомётчик из Эхирит-Булагатского района. Защитника Отечества дома ждали жена и дети.

экология