Лифты в Вяземской больнице починили после вмешательства Демешина

Благодаря кадровой перезагрузке краевого Минздрава и социального блока, которую провел губернатор Демешин, в корне изменился подход чиновников от медицины к решению внештатных ситуаций. Вместо замалчивания проблем и наказания тех, кто хочет добиться их решения, каждый кризисный случай отрабатывается буквально в ручном режиме, для него ищется индивидуальное, а главное, быстрое решение.