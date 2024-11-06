Лифты в Вяземской больнице починили после вмешательства Демешина

В ходе прямой линии поступила жалоба на неисправность лифтов в Вяземской районной больнице. Губернатор Дмитрий Демешин поручил и. о. министра здравоохранения Станиславу Мальцеву разобраться в ситуации. Руководитель ведомства посетил медицинское учреждение, чтобы на месте выяснить причины неисправности лифтов и предложить варианты решения проблемы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Благодаря кадровой перезагрузке краевого Минздрава и социального блока, которую провел губернатор Демешин, в корне изменился подход чиновников от медицины к решению внештатных ситуаций. Вместо замалчивания проблем и наказания тех, кто хочет добиться их решения, каждый кризисный случай отрабатывается буквально в ручном режиме, для него ищется индивидуальное, а главное, быстрое решение.
На данный момент подрядчик устранил недочеты, связанные с лифтом, и он снова функционирует. Грузовой лифт планируют запустить на следующей неделе. Кроме того, Станислав Мальцев инициировал проверку всего лифтового оборудования медучреждений региона.
Оперативность реакции губернатора и нового руководства Минздрава на поломку лифтов в Вяземской районной больнице наглядно показала, что кадровая перезагрузка соцблока, проведенная Дмитрием Демешиным, принесла свои плоды. Реакция на первое сообщение о возникновении проблемы последовала незамедлительно. Причем кейс одной больницы стал основанием для проверки лифтового хозяйства во всей сфере здравоохранения.