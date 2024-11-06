В Новосибирске на охрану «новогоднего Арбата» на Ленина потратят 2 млн рублей

По информации сайта госзакупок, новосибирское МАУ «Городская дирекция творческих программ» по итогам проведенного аукциона заключило контракт с частной охранной организацией «Симург». Соглашение предусматривает, что сотрудники фирмы обеспечат сохранность праздничных декораций и объектов на участке от улицы Советской до площади Ленина. Кроме того, охранники будут следить за соблюдением общественного порядка.