В Новосибирске на охрану «новогоднего Арбата» на Ленина потратят 2 млн рублей

Мэрия Новосибирска выделила порядка 2,1 миллиона рублей на охрану части улицы Ленина, где будут проводиться новогодние мероприятия. Следить за порядком предстоит частной фирме.
По информации сайта госзакупок, новосибирское МАУ «Городская дирекция творческих программ» по итогам проведенного аукциона заключило контракт с частной охранной организацией «Симург». Соглашение предусматривает, что сотрудники фирмы обеспечат сохранность праздничных декораций и объектов на участке от улицы Советской до площади Ленина. Кроме того, охранники будут следить за соблюдением общественного порядка.
Срок действия контракта: с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025-го. За исполнение своих обязательств по договору коммерсанты получат 2 197 478 рублей. При этом ООО «Симург» будет нести материальную ответственность за взятое под охрану имущество.
Напомним, что улицу Ленина перекроют в связи с предстоящим празднованием Нового года уже 10 ноября. Правда, на этот раз пешеходам отдадут лишь небольшой участок сибирского Арбата — от площади Ленина до Советской.
Иван ЛУДНОВ.