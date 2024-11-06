В одном из автобусов Ташкента появилась странная надпись. Видео

Пост с изображением таблички разлетелся по соцсетям, вызвав недоумение и критику пользователей. Многие возмутились разделением пассажиров, отмечая, что это нарушает их права и свободу передвижения. Однако были и те, кто поддержал идею, объясняя это большим числом случаев домогательств к девушкам в общественном транспорте. По мнению некоторых пассажиров, подобная мера могла бы стать шагом к защите женщин и девочек от неприятных ситуаций.