В одном из автобусов Ташкента появилась странная надпись. Видео

Пост с изображением таблички разлетелся по соцсетям, вызвав недоумение и критику пользователей. Многие возмутились разделением пассажиров, отмечая, что это нарушает их права и свободу передвижения. Однако были и те, кто поддержал идею, объясняя это большим числом случаев домогательств к девушкам в общественном транспорте. По мнению некоторых пассажиров, подобная мера могла бы стать шагом к защите женщин и девочек от неприятных ситуаций.
После того как фотографии таблички начали распространяться в соцсетях, внимание на инцидент обратили представители компании «Тошшахартрансхизмат», курирующей общественный транспорт в Ташкенте.
Компания оперативно провела проверку и изучила записи с камер наблюдения, установленных в автобусе. Выяснилось, что табличку повесили двое неизвестных молодых людей, которые зашли в автобус, прикрепили надпись и затем сфотографировали её на свои мобильные телефоны. После этого они покинули автобус.
«Тошшахартрансхизмат» сообщила, что передала информацию о происшествии в правоохранительные органы для установления личностей причастных лиц и проведения правовой оценки их действий.
Кроме того, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, среди водителей и кондукторов был проведен инструктаж о недопустимости использования в салонах автобусов посторонних материалов и табличек, не предусмотренных для общественного транспорта.
Напомним, что ранее подобную табличку заметили в одном из автобусов Самарканда.